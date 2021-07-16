Стало известно, когда в Беларуси появятся первые супербыстрые зарядные станции для электромобилей

Также в проработке – находится проект по установке зарядных станций и для электробусов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Первый супербыстрый зарядный комплекс для электромобилей в Беларуси запустят в июле 2022-го года. Об этом рассказал на круглом столе 16 июля заместитель генерального директора «Белоруснефти» Андрей Котик.

Также в проработке находится проект по установке зарядных станций и для электробусов.

– В тех локациях, где есть спрос на зарядку электромобилей, мы планируем ставить супербыстрые комплексы как для электромобилей, так и для электробусов, – пояснил Котик, его цитирует Telegram-канал Минэнерго.

Кроме того, в ходе сотрудничества с ПРООН будет реализован проект по установке трех супербыстрых зарядных комплексов на трассе М1.

В целом сегодня в Беларуси 450 зарядных станций для электромобилей, к концу 2021 года их число вырастет до 600.

При этом, по словам заместителя гендиректора «Белоруснефти», была изменена стратегия по вопросам развития сети зарядной инфраструктуры для электромобилей.

– Мы не говорим о том, что снижаем темпы по количеству, но акцент будет сделан на качестве – это удобство и более надежная работа нашей сети, – подчеркнул он.

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