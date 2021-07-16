В Кобрине ради хайпа 19-летние парни избивали случайных прохожих на камеру. Фото: скриншот с видео МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании в Кобрине 19-летних парней, которые избивали случайных прохожих и снимали на видео. Подробности привели в телеграм-канале ведомства.

- В четверг, 15 июля, в социальной сети появился видеоролик, в котором парень избивает случайных прохожих. Данным видео заинтересовались сотрудники милиции уже на следующий день установили причастных лиц к инциденту, - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что ими оказались 19-летние жители Кобрина, которые ради хайпа решили пойти на преступление.

- Молодые люди искали мужчин, которые в силу своего возраста и физического состояния не могли оказать сопротивление. Один из парней избивал жертву, а другой все снимал на видео. Во время задержания так называемый «оператор» оказал сотрудникам милиции неповиновение, - рассказали в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. По информации МВД, один из фигурантов привлекался ранее к уголовной ответственности за мошенничество.

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