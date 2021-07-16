В «Белнефтехиме» опровергли сообщение «Укртранснафты» о транзите российской нефти в Беларусь. Фото: «Укртранснафта»

В «Белнефтехиме» опровергли сообщение «Укртранснафты» о транзите российской нефти в Беларусь. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

- Информация, которая была распространена от имени «Укртранснафты» не соответствует действительности. Поставки российской нефти в Беларусь через Украину не осуществлялись, - заявили в концерне «Белнефтехим».

В четверг, 15 июля, в Федеральной таможенной службе России заявили, что было выявлено незаконное перемещение в Украину 80 тысяч тонн нефти. В таможенной службе также отметили, что капитан танкера Altai, который следовал из Новороссийска, заявил, что следует в итальянский пора Аугуста, но разгрузился в украинском порту Южный. Таким образом был нарушен введенный правительством России запрет на вывоз из РФ в Украину сырой нефти. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде.

В свою очередь, в «Укртранснафте» отметили, что прибывшие из Новороссийска 80 тысяч тонн нефти не поступили в Украину в качестве импорта, а были транзитом направлены в Беларусь. И заявили, что нефть имеет казахстанское происхождение.

- Страной происхождения нефти является Казахстан. Хотим отметить, что указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была направлена транзитом в Беларусь на Мозырьский НПЗ в рамках договора «Укртранснафты» с BNK (UK) Limited (Великобритания), - прокомментировали в «Укратранснафте».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Казахстан будет поставлять нефть в Беларусь.

Такое соглашение подписали главы правительств двух стран. (подробности)

В Казахстане назвали сроки начала поставки нефти в Беларусь.

Министр энергетики Казахстана добавил, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Казахстана, которое было подписано два дня назад, нужно еще ратифицировать. (подробности)

Белорусский НПЗ может остаться без российской нефти из-за санкций США - Reuters.

«Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на «Нафтан» в мае. (подробности)