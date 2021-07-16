«Фото огонь»: Ольга Хижинкова с кошкой восхитила подписчиков

Ольга Хижинкова поделилась в Instagram фото с котом и восхитила пользователей. Фото: Instagram / volgena

Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь-2008», модель Ольга Хижинкова поделилась в Instagram фото с котом и восхитила пользователей. Она приютила питомца на время, пока ему ищут новых хозяев.

Один из снимков рассмешил подписчиков и привел в восторг. На кадрах Хижинкова позирует, прижав к щеке кошку породы скоттиш-фолд. У питомца получилось очень забавное выражение мордочки.

Выражение морды кошки рассмешило пользователей. Фото: Instagram / volgena

«Какая она смешная на втором фото», «Какая улыбка у кисы на втором фото», «Какая мордашка у котика на 2 фото», «Она потрясающая… и вы тоже», «Второе фото огонь», – высказали мнение подписчики Хижинковой.

Также некоторым пользователям показалось, что кошка очень похожа на саму Ольгу, они посоветовали ей оставить питомца себе.

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