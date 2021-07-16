Виктор Бабарико был этапирован в новополоцкую колонию №1 и находится на карантине Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-глава «Белгазпромбанка» в четверг, 15 июля, был этапирован в исправительную колонию №1 в Новополоцке. Об этом сообщает агентство БелаПАН.

Адвокат Евгений Пыльченко смог там встретиться со своим подзащитным. Он рассказал, что на данный момент Виктор Барарико, как и все, кто только прибыл, находится на карантине. Это является обычной процедурой. На этапе никаких эксцессов не было.

- Виктор Дмитриевич здоров. Он чувствует себя нормально и всем передает привет. Адвокаты намерены посещать Виктора Бабарико регулярно. На днях уже получили копию договора и готовят надзорную жалобу, - рассказала Пыльченко.

Напомним, что Верховный суд 6 июля огласил приговор экс-банкиру – 14 лет лишения свободы. В тот же день Виктор Бабарико был переведен из СИЗО КГБ в СИЗО №1 на Володарского.

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