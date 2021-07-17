На Минской кольцевой опрокинулся автомобиль, в салоне были дети 4 и 6 лет

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Информация о ДТП, случившемся около 18.30 в пятницу, 16 июля опубликована в телеграмм-канале столичной ГАИ. Согласно предварительным данным 36-летняя женщина-водитель двигалась по внутреннему кольцу МКАД на автомобиле марки «Ровер». В районе 32 километра она не справилась с управлением - автомобиль съехал в кювет, произошло его опрокидывание. Внутри салона в это время помимо сидевшей за рулем женщины находились двое детей - четырех и шести лет. В аварии никто не пострадал, как подчеркнули в ГАИ, дети находились в автокреслах, а сама водитель была пристегнута ремнем безопасности.

В ходе разбирательства, женщина-водитель рассказала инспекторам ДПС, о том, что ее «подрезал» попутный автомобиль, и она, чтобы избежать столкновения, предприняла попытку уйти вправо. Однако «Ровер» занесло, а избежать ДТП не удалось.

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