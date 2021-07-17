Вечером 16 июля на «Славянском базаре» отгремел концерт Союзного государства

Мероприятия юбилейного "Славянского базара в Витебске" в самом разгаре Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 16 июля в рамках XXX-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоялся День Союного государства. В числе тех, кто выступил на сцене Летнего афмитеатра - знаменитые белорусские и российские артисты: Лариса Долина, Диана Гурцкая, Ирина Ващенко, Александр Олешко . Песню «Мой родны кут» исполнил победитель популярного телевизионного проекта «Голос» Сергей Волчков, порадовала публику и заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.

Напомним, что в этом году юбилейный «Славянский базар» проходит в Витебске с 15-го по18-ое июля. Именно в воскресенье состоится закрытие форума - запланирован гала-концерт с награждением победителей конкурсов. К слову, председатель жюри взрослого конкурса - народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, жюри детского конкурса - сербский певец Филипп Жмахер.

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