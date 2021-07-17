На фестивале в Витебске прошла жеребьевка: представитель Беларуси выступит на конкурсе под 5 номером

Даниил Мышковец. Фото: БелТА

17 июля 2021 в рамках XXX-го юбилейного фестиваля «Славянский базар в Витебске» состоятся первые туры Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Накануне прошла зрелищная жеребьевка, по результатам которой стало известно, что представитель Беларуси Даниил Мышковец выйдет на сцену конкурса «Витебск-2021» под пятым номером. Интересно, что также под пятым номером в первый конкурсный день выступит и Константин Мазуркевич - белорус, участник детского музыкального конкурса, который состоится в концертном зале «Витебск». Во второй день его номер – десятый.

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