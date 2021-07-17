Утром 17 июля в Минске милицейский автомобиль столкнулся с иномаркой и опрокинулся на крышу

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

О серьезном ДТП с участием служебного милицейского автомобиля сообщили в УГАИ Мингорисполкома. Случилось оно, по предварительной информации, около 5.20 утра на столичной улице Рафиева: оперативный милицейский автомобиль столкнулся с иномаркой, после чего опрокинулся. Пострадавших нет, однако транспортные средства получили значительные механические повреждения. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются подробности случившегося.

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