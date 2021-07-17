Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июля 2021 года: 1021 новый случай и вновь 10 смертей

В Беларуси количество привитых одной дозой вакцины от коронавируса - 1,22 миллиона человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В своем телеграм-канале Министерство здравоохранения разместило актуальную статистику заболеваемости коронавирусом.

В Беларуси зафиксировано относительное снижение количества заболевших. Если по данным на 16 июля было зарегистрировано 1276 новых случаев, то по состоянию на 17 июля их количество снизилось до 1021.

Общее количество заболевших коронавирусом за все время распространения инфекции в республике составило 433 409 человек.

Уровень смертности, по данным Минздрава, сохраняется в относительно статичных рамках: за сутки зарегистрировано 10 летальных случаев у лиц с ранее диагностированным коронавирусом. Днем ранее было 9 летальных случаев. За все время пандемии в Беларуси умерли, таким образом, 3316 человек.

Выздоровели и выписаны за минувшие сутки из учреждений здравоохранения 1118 пациентов. Всего же благополучно перенесших коронавирус в Беларуси – 427 025 человек.

За сутки сделано 17765 тестов, а за все время – 7 072 346 тестов.

Как сообщается в официальной статистике, первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции в Беларуси получил более 1,22 миллиона человек. Из них полный курс вакцинации прошли более 757 тысяч граждан.

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