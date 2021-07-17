На озере Святое в Рогачевском районе перевернулся восьмиместный катер. В воде оказались 15 человек

Фото: МЧС

Как сообщили в Гомельском областном управлении МЧС, 16 июля в 21.18 на пульт спасателей поступил сигнал: в деревне Стреньки Рогачевского района на озере Святое перевернулся прогулочный катер, в воде оказались сразу 15 человек.

Выехавшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили перевернувшийся прогулочный катер, который находился на расстоянии 70-80 метров от берега. При этом на поверхности озера были люди.

Спасатели спустили на воду моторную лодку «Корсар» и доставили на берег пять человек: двух женщин мужчину, девушку 2003 -го и ребенка 2009- го года рождения. Также на месте ЧП работали сотрудники ОСВОД, которые использовали моторную лодку «Казанка» и помогли выбраться на берег мужчине 1980-го, девочке 2003-го и мужчине 1954 года рождения.

Остальные смогли самостоятельно доплыть до суши.

В ходе дальнейших разбирательств стало известно, что вечером 16 июля с базы отдыха на прогулку по озеру направились 14 человек.

Все они сели на катер «Маяк ВКМ-3М»: длина которого 10,4 м, ширина — 2,6 м, высота борта — 1,15 м.

Отметим, что катер рассчитан максимум на 6 пассажиров и двух членов экипажа. В результате перегрузки судно в какой-то момент накренилось и перевернулось. На момент опрокидывания катера в жилетах было трое детей, всего же из средств спасения на судне было 8 жилетов и два круга.

Катер на Жлобинском участке ГИМС был зарегистрирован в июне 2020 года. По предварительным результатам проводимой проверки выяснилось, что в момент ЧП им управлял мужчина 1954 года рождения, который с места происшествия уплыл и скрылся. Имеется ли у него удостоверение на право управления судном мощностью двигателя свыше 5 л.с. в настоящий момент устанавливается. Основная рабочая версия случившегося на воде инцидента - перегруз и нарушение требований безопасности при маневрировании.

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