Минздрав запретил платных посредников для записи на ПЦР-тесты

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Министерство здравоохранения ввело запрет на использование посредников при записи на проведение платных исследований на COVID-19. Касается он организаций государственной системы здравоохранения. Новая норма содержится в приказе №880, о котором говорится в соответствующем сообщении телеграмм-канале Минздрава.

По новым правилам те госорганизации системы здравоохранения, которые осуществляют исследования на COVID-19 на платной основе, должны заключать договоры непосредственно гражданином, который планирует выехать за пределы Беларуси.

Что касается взаимодействия государственных медучреждений с туристическими операторами, то последним необходимо будет предоставить список выезжающих за пределы Беларуси. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата вылета, дата, к которой необходимо получить результаты тестирования, документы, подтверждающие вылет физического лица, прочая информация.

При этом договор о проведении платного ПЦР-теста будет заключаться с каждым гражданином в отдельности.

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