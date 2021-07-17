В Ивьевском районе трехлетний ребенок выпил растворитель

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В результате ЧП пострадал трехлетний ребенок. Как стало известно по предварительной информации, 16 июля трехлетний мальчик, который гостил у бабушки в Ивьевском районе, играл во дворе вместе со своим отцом, который ремонтировал машину. В какой-то момент ребёнок подъехал выпил растворитель, который был налит в бутылку из-под минеральной воды. Обнаружив это, отец пострадавшего малыша экстренно вызвал медиков. Ребенок был госпитализирован, в больнице ему оперативно была оказана первая помощь.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Как пояснил отец ребенка, он использовал растворитель для ремонта, поэтому бутылка стояла около автомобиля. Следователь совместно со специалистами УГКСЭ по Гродненскои области проведел осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родственники ребёнка, а также свидетели и очевидцы произошедшего.

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