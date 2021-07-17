Над стадионом «Динамо» в Минске можно будет покататься на воздушном шаре

Скоро аттракцион станет доступен любому желающему Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

В телеграмм-канале «Минск. Официально» появилось видео пробного запуска воздушного шара. Сообщается, что уже очень скоро прокатиться на нем может любой желающий.

Воздушный шар над стадионом уже успели заметить минчане. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Воздушный шар над «Динамо». Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

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