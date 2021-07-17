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Общество17 июля 2021 15:29

Над стадионом «Динамо» в Минске можно будет покататься на воздушном шаре

Он красного цвета и выполнен в форме сердца
Виктор ПАЖИТОКВиктор ПАЖИТОК
Скоро аттракцион станет доступен любому желающему

Скоро аттракцион станет доступен любому желающему

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

В телеграмм-канале «Минск. Официально» появилось видео пробного запуска воздушного шара. Сообщается, что уже очень скоро прокатиться на нем может любой желающий.

Воздушный шар над стадионом уже успели заметить минчане.

Воздушный шар над стадионом уже успели заметить минчане.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Воздушный шар над «Динамо».

Воздушный шар над «Динамо».

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

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