Над стадионом «Динамо» в Минске можно будет покататься на воздушном шаре

Скоро аттракцион станет доступен любому желающему
Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ
В телеграмм-канале «Минск. Официально» появилось видео пробного запуска воздушного шара. Сообщается, что уже очень скоро прокатиться на нем может любой желающий.
Воздушный шар над стадионом уже успели заметить минчане.
Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ
Воздушный шар над «Динамо».
Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ
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