В Минске пропал 16-летний парень-сирота: посмотрите, вдруг вы его видели

16-летний Алексей Ермолкович пропал 16 июля. Фото: МВД.

Пресс-служба МВД сообщила о пропаже 16-летнего Алексея Ермолковича. Информация о пропавшем парне появилась в официальном телеграм-канале «Разыскивает милиция».

Сообщается, что молодой человек самостоятельно покинул интернат, в котором проживает.

- Алексей Ермолкович 16 июля самовольно покинул место жительства, интернат «SOS детская деревня Боровляны». Ранее неоднократно уходил, - подчеркнули в пресс-службе.

Молодого человека разыскивает милиция. Фото: МВД.

Пропавшему Алексею на вид 16 лет, он довольно высокого роста - около 165 - 170 сантиметров, худощавый, волосы у парня рыжие, а глаза серые.

- Если Вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить в Советское РУВД Минска или по номеру «102», - подчеркнули в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кобрине ради хайпа 19-летние парни избивали случайных прохожих на камеру.

В МВД сообщили, что молодых людей задержали (подробности).

На Минской кольцевой опрокинулся автомобиль, в салоне были дети 4 и 6 лет.

ДТП случилось вечером 16 июля (подробности).

Утром 17 июля в Минске милицейский автомобиль столкнулся с иномаркой и опрокинулся на крышу.

ДТП случилось на столичной улице Рафиева (подробности).