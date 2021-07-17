«Белоруснефть» вышла из состава «Белнефтехима»: вот что поменяется

Благодаря выходу из структуры «Белнефтехима» компания сможет обеспечить поставки нефти европейским компаниям. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно о выходе «Белоруснефти» из состава «Белнефтхима». Указ №275, это предусматривающий, появился на сайте Национального правового интернет-портала в субботу, 16 июля. Таким образом, «Белоруснефть» вышла из подчинения концерна «Белнефтехим». Что это изменит коренным образом?

Согласно документу сейчас для того, чтобы назначить или освободить от должности гендиректора «Белоруснефти», уже не требуется утверждение главы «Белнефтехиа» по согласованию с президентом, как было ранее.

Напомним, что с 3 июня США вернули действия санкций в отношении 9 белорусских компаний нефтехимической отрасли. Под санкции попали «Белнефтехим» и его филиал в Соединенных Штатах, Белорусский нефтяной торговый дом, а также несколько белорусских предприятий «Гродно Азот», «Белшина», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно».

Компании «Белоруснефть» нет в санкционном списке. Благодаря выходу из структуры «Белнефтехима» компания сможет обеспечить поставки нефти европейским компаниям.

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