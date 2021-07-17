В Гомеле 1,5-годовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа, пока мама говорила на кухне

Окна в комнате было открыто на проветривание. Фото: СК

В Следственном комитете рассказали о еще одной трагедии с маленьким ребенком, выпавшим из окна. Подробности 17 июля сообщила пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.

Так стало известно, что в Гомеле около 09.00 утра из окна квартиры на восьмом этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Мальчик чудом выжил после падения с такой высоты, но он тяжело травмирован и находится в реанимации местной больницы

Квартира, из окна которой выпал ребенок, находится на восьмом этаже. Фото: СК

Следователи выяснили, что в момент трагедии мама с четырьмя детьми и своим братом была на кухне. Окно в жилой комнате малосемейки было открыто для проветривания, а дверь - закрыта. Малыш незаметно для взрослых отлучился, забрался на тахту рядом с окном, с нее залез на стол и перебрался на подоконник.

- Гомельским ГОСК по данному факту проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе.

В СК напомнили взрослым, что нельзя держать окна раскрытыми настежь, если в доме находятся маленькие дети. Для безопасности следует установить и использовать оконные блокираторы.

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