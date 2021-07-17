В МВД прокомментировали информацию о принудительной вакцинации осужденных в колониях и тюрьмах

В МВД заявили, что спецконтингент ДИН вакцинируют от коронавируса на добровольной основе. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе МВД опровергли информацию о принудительной вакцинации осужденных в исправительных учреждениях ДИН МВД.

В ведомстве заявили, что распространяющаяся в ресурсах информация является недостоверной.

- В оппозиционных источниках активно распространяется недостоверная информация о принудительной вакцинации осужденных в исправительных учреждениях ДИН МВД, якобы под угрозой запрета длительных свиданий, - процитировала пресс-служба ведомства негосударственные источники. - Эти сведения не соответствуют действительности.

В МВД подчеркнули, что, по их мнению, такие сообщения появляются в качестве попыток «дискредитировать правоохранительные органы».

Также в Департаменте исполнения наказаний подтвердили, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы проводится вакцинация от коронавируса, однако «исключительно на добровольной основе».

- Со спецконтингентом ведется разъяснительная работа о преимуществах вакцинации, как эффективной, доступной и безопасной мере профилактики коронавирусной инфекции, - заключили в Департаменте исполнения наказаний.

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