Глава МИД Литвы заявил, что Беларусь угрожает контрабандой радиоактивных материалов и наркотиков

В Литве заявили об инструментах гибридной войны со стороны Минска. Фото: Lithuanian Ministry of Foreign

Министр иностранных дел Литвы заявил об угрозах со стороны Беларуси. По словам литовского чиновника, Беларусь угрожает Литве контрабандой радиоактивных материалов, цитирует чиновника ТАСС.

- Лукашенко угрожает контрабандой в Литву радиоактивных материалов, контрабандой наркотиков через Литву, - заявил Габриэлюс Ландсбергис во время заседания совета правящей партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы».

Глава литовского МИДа подчеркнул, что по его мнению, такие угрозы являются инструментом гибридной войны в отношении Литвы. Ландсбергис подчеркнул, что сейчас мигранты - это «инструменты гибридной войны», а ранее таким инструментом была посадка самолета в Минске.

- Могут быть придуманы какие-то новые инструменты, - предположил глава литовской дипломатии.

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