Лукашенко разрешил перенести открытие нового моста в Гродно

Открытие четвертого моста в Гродно снова перенесли. Фото: s13.ru

В Гродно в субботу, 17 июля, отменили торжественное открытие нового моста и участка объездной дороги. Ранее местные СМИ сообщали о том, что открывать так называемый четвертый мост в Гродно приедет сам Александр Лукашенко. Косвенно эту информацию подтвердил телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко.

- Праздник в Гродно - переносится. Губернатор Караник только что доложил первому о последствиях прогулявшейся по области стихии и привел аргументы в пользу переноса, - написал «Пул Первого».

Далее сообщается, что Владимир Караник объяснил Лукашенко, что праздник стоит перенести из-за вопросов безопасности, атмосферы, так как праздничное настроение подмочила гроза. А также по причине того, что новый мост после мощного ливня нужно восстановить:

- Откосы и обочины после мощного ливня предстоит восстановить. Как только будет возможно, зайдет тяжелая техника и все поправит, пока же - землю размыло, - передал слова главы Гродненщины телеграм-канал «Пул Первого».

Для открытия моста в Гродно накануне проводили репетицию с салютом, но праздник перенесли. Фото: autogrodno.by

Также сообщается о том, что Александр Лукашенко согласился с тем, чтобы торжественное открытие моста в Гродно было перенесено на другую дату.

- Первый аргументы услышал, идею переноса поддержал, - уточнил «Пул Первого».

Новый мост и участок объездной дороги в Гродно соединит трассу М6 на въезде в Гродно с микрорайоном Вишневец. А открытие (когда оно все же состоится) будет несомненно масштабным. Например, для праздника 17 июля, который, увы, переносится, местные власти накануне ночью провели репетицию с залпами салюта и световым шоу, об этом сообщал autogrodno.by.

К слову, это не первый перенос открытия гродненской магистрали. Торжественное открытие моста в Гродно планировали провести еще 3 июля, но тогда из-за мощных ливней обрушилась часть дороги на новом мосту.

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