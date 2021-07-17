МИД Эстонии заявил, что не будет направлять в Минск нового посла

Глава МИД Эстонии заявила, что не будет направлять в Минск нового посла. Фото: stolitsa.ee

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что новый посол в Минск направлен не будет, пишет ТАСС со ссылкой на издание Eesti Paevaleht.

Министр Лийметс подчеркнула, что Эстония не будет направлять в Беларусь своего нового посла Яака Ленсмента. Глава эстонской дипломатии заявила, что иные действия были бы «неуместными».

- Это было бы совершенно неуместно, поскольку ни Эстония, ни ЕС не признают результаты президентских выборов в Беларуси, которые прошли в августе прошлого года под знаком массовых фальсификаций, - категорично заявила глава МИД Эстонии.

Известно, что новый посол Эстонии в Беларуси был назначен в начале июля 2021-го года президентом страны Керсти Кальюлайд. Также и премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что считает важным, чтобы у Эстонии сохранилось дипломатическое представительство в Минске.

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