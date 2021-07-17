Представитель МакSим прокомментировала сообщения об отказе легкого у певицы

Певица МакSим больше месяца находится в больнице. Фото: Instagram @maksimartist

Российская певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова - Прим.) остается в больнице в тяжелом состоянии. Об этом информагентству ТАСС рассказала в субботу, 17 июля, пиар-менеджер артистки.

По словам Яны Богушевской, состоянии здоровья МакSим по-прежнему оценивается врачами, как стабильно тяжелое.

Также пиар-менеджер артистки не стала комментировать появившиеся недавно в СМИ сообщения о том, что у МакSим отказало правое легкое. Богушевская подчеркнула, что такая информация является врачебной тайной. Она добавила, что только семья Марины Максимовой обладает всей достоверной информацией от врачей, но они предпочитают не оглашать ее СМИ.

Напомним, 11 июня 38-летняя певица почувствовала симптомы простуды, чем поделилась с подписчиками в Инстаграме. Затем у нее повысилась температура до 39 градусов. А уже 19 июня она была госпитализирована с пневмонией, врачи ввели ее в искусственную кому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СМИ сообщили о выздоровление певицы МакSим, но ее представители это отрицают.

Последние новости о здоровье певицы МакSим, которую из-за болезни врачи ввели в искусственную кому (подробности).

Макsим снова стало хуже: «Начался сепсис».

По словам близких артистки, врачи сражаются за ее жизнь (подробности).

У певицы МакSим врачи обнаружили признаки еще одной страшной болезни.

Представитель певицы ранее рассказывала, что у нее поражено уже до 75% легких (подробности).