Не вышли через 72 часа: правозащитники Беляцкий, Стефанович и Лабкович остаются под стражей

В течение 10 дней правозащитникам должны предъявить обвинение или отпустить из-под стражи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спустя 72 часа после задержания 14 июля на свободу не вышли правозащитники Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович, которые руководят лишенным госрегистрации правозащитным центром «Весна», а также юрист организации Владимир Лабкович, информирует БелаПАН.

Из этого следует, что в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. А далее в течение 10 дней им должны предъявить обвинение либо отпустить на свободу.

Известно также, что под стражей находится супруга Лабковича Нина, которая также является исполнительным директором сети меценатов Angels Band.

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