«Врачи делают все возможное»: Минздрав рассказал о 4 пострадавших и погибшей девушке от удара молнии на озере в Стайках

Во время грозы компания молодых людей спряталась под деревом. Фото: pixabay.com
В пресс-службе Минздрава рассказали о состоянии здоровья пострадавших во время грозы на озере в Стайках.
Сообщается, что четырех молодых людей доставили в больницы Минска в субботу, 17 июля. Они пострадали из-за разряда молнии. Группа молодых людей 1993 - 1996 годов рождения отдыхала на озере, во время грозы решила спрятаться под деревом. В дерево попала молния - все получили тяжелейшие травмы.
У четырех госпитализированных в Минске диагностированы электротравмы, их состояние медики оценивают как тяжелое.
- На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. Сейчас врачи минских больниц, куда были доставлены пострадавшие, делают все возможное, чтобы сохранить здоровье молодым людям, - прокомментировали в Минздраве.
У одного из четырех пострадавших состояние на данный момент стабильное средней степени тяжести. Он находится в реанимации хирургического отделения. Еще двое - в стабильно тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Четвертый в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации.
С молодыми людьми была девушка, ее спасти не удалось.
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