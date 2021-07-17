«Врачи делают все возможное»: Минздрав рассказал о 4 пострадавших и погибшей девушке от удара молнии на озере в Стайках

Во время грозы компания молодых людей спряталась под деревом. Фото: pixabay.com

В пресс-службе Минздрава рассказали о состоянии здоровья пострадавших во время грозы на озере в Стайках.

Сообщается, что четырех молодых людей доставили в больницы Минска в субботу, 17 июля. Они пострадали из-за разряда молнии. Группа молодых людей 1993 - 1996 годов рождения отдыхала на озере, во время грозы решила спрятаться под деревом. В дерево попала молния - все получили тяжелейшие травмы.

У четырех госпитализированных в Минске диагностированы электротравмы, их состояние медики оценивают как тяжелое.

- На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. Сейчас врачи минских больниц, куда были доставлены пострадавшие, делают все возможное, чтобы сохранить здоровье молодым людям, - прокомментировали в Минздраве.

У одного из четырех пострадавших состояние на данный момент стабильное средней степени тяжести. Он находится в реанимации хирургического отделения. Еще двое - в стабильно тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Четвертый в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации.

С молодыми людьми была девушка, ее спасти не удалось.

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