Когда спадет жара: синоптик рассказал, какой будет погода в конце июля в Беларуси

Остаток июля ожидается чуть холоднее, чем первая его половина, заявил синоптик Дмитрий Рябов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Остаток июля ожидается чуть холоднее, чем первая его половина, таковы прогнозы мировых прогностических центров, заявил синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ. Преобладающая температура воздуха будет +24°C… +29°C.

Также по словам Рябова, возрастет количество осадков, но они будут кратковременными. Не обойдется без ливней, гроз, шквала и града.

Очень теплым и даже жарким прогнозируется август. Среднемесячная температура ожидается на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.

Очень теплым и даже жарким прогнозируется август. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Тем временем установившаяся в Беларуси жара ослабится в течение следующей недели с 19 по 25 июля. Антициклон, который длительное время удерживал аномально жаркую погоду, начал разрушаться, с северо-запада уже активизировались атмосферные фронты, объяснил синоптик.

– Уже в начале недели постепенно с Балтийского моря начнут поступать неустойчивые воздушные массы, – сказал Рябов.

В понедельник, 19 июля, в юго-восточных и северо-западных районах пройдут кратковременные дожди, в отдельных регионах прогремят грозы. Ночью прогнозируется температура воздуха +15°C... +22°C, днем воздух прогреется до +23°C... +26°C.

Наиболее интенсивно осадки пройдут по юго-востоку Беларуси во вторник и среду. Ночью будет прохладно: +12°C… +17°C, днем потеплеет до +25°C.

В четверг по южной половине Беларуси пройдут дожди с грозами, а в пятницу существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит до +16°C, днем в четверг ожидается до +26°C, в пятницу – на пару градусов прохладнее.

В выходные 24 и 25 июля будет облачно с прояснениями, не обойдется без кратковременных дождей и гроз по западу республики. Также будет прохладно: ночью в субботу не больше +15°C, а днем ожидается до +25°C, в воскресенье будет на один градус меньше.

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