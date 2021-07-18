Литовский визовый центр в Минске возобновляет прием документов с 19 июля

Литовский визовый центр в Минске возобновляет прием документов. Фото: pixabay

Визовый центр Литвы в Минске на Бобруйской, 6 снова будет принимать документы с понедельника, 19 июля. В частности, подать можно будет заявления на шенгенские визы типа C и национальные визы типа D. Об этом сообщаетмя на сайте организации VFS Global, которая сотрудничает с посольствами Литвы и Польши.

«Все визовые заявления будут рассматриваться в Посольстве Литовской Республики г.Минска согласно требованиям данного Посольств», сказано в сообщении.

Напомним, что визовые центры Литвы и Эстонии в Беларуси объявили о приостановке приема документов 8 июля «до последующего уведомления».

Информации по поводу того, возобновит ли работу эстонский визовый центр, пока нет.

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