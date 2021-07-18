Что случилось после ливня с мостом в Гродно, который должен был открыть Лукашенко, объяснил Караник

После ливня в Гродно возле четвертого моста обрушился грунт. Фото: autogrodno

Новый четвертый мост планировалось открыть в Гродно в субботу, 17 июля с участием президента Александра Лукашенко. По этому случаю рядом установили сцену, где должны были пройти концерт и световое шоу.

Однако за несколько часов до открытия на Гродно обрушился мощный ливень. Причем две недели назад в этом же месте произошел оползень, поэтому возле моста уже второй раз обвалился грунт. Концерт и открытие отменили, пишет autogrodno.

Новый четвертый мост планировалось торжественно открыть в Гродно в субботу, 17 июля. Фото: скриншот видео «Гродно Плюс»

Ситуацию прокомментировал в интервью «Гродно Плюс» председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

– На сегодняшний момент, я думаю, что все гродненцы видели, что произошло. Второй раз за две недели Гродно фактически сталкивается с тропическими ливнями. Причем интенсивность дождя в этот раз была даже больше, чем в прошлый. За 20 минут выпало две декадные нормы осадков, – заявил Караник.

Он также объяснил, почему мост оказался в таком состоянии после ливня.

– Это нагрузка на ливневую канализацию, мы еще раз говорим, что склоны и новые дороги еще не поросли травой, то есть, понятно, они более склонны к тому, чтобы вода наносила там серьезные повреждения. Те решения, которые были приняты в прошлый раз по модернизации ливневки, они позволили справиться с потоком воды, и видите, дорога не пострадала. То, что склоны все равно пострадали, как говорят проектировщики, они рассчитывали на дождь, который бывает раз в 20 лет, но этот дождь даже их расчеты превысил. Возможно, действительно, дело в том, что климат меняется, и нам надо быть готовым, в том числе и к таким осадкам, – уточнил Караник.