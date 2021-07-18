Перебои с транспортом, смертоносная молния и потоп: в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Беларуси 17 июля

Последствия непогоды 17 июля устраняют в Беларуси. Фото: МЧС

В результате грозы и ливней в Беларуси 17 июля пострадал 21 населенный пункт в Гродненской и Минской областях. Об этом сообщили в МЧС.

«По оперативным данным вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 24 м/с) пострадал 21 населенный пункт в Гродненской (18) и Минской (3) областях. Повреждены кровли 7 жилых домов и 7 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 49 случаев падения деревьев в Минской (21 случай), в Гродненской (11), в Брестской и в г. Минске (по 5), в Могилевской (4) и в Гомельской (3) областях», – говорится в сообщении на сайте МЧС.

Также накануне из-за грозы произошел несчастный случай в деревне Ельница Минского района. Там в результате удара молнии в дерево погибла девушка 1996 года рождения. Еще четыре человека получили травмы (это граждане 1992, 1993, 1995 и 1996 годов рождения). Они находятся в больнице.

Сильный ветер валил деревья 17 июля. Фото: МЧС

В МЧС добавили, что было несколько случаев падения деревьев. Это привело к задержке транспорта.

«В результате падения деревьев на железнодорожные пути произошла задержка в движении 3 пассажирских поездов на перегонах «Куренец-Молодечно» в Вилейском и «Вилейка-Молодечно» в Молодечненском р-нах Минской области. Задержка составила от 7 минут до 2 часов», – сообщили спасатели.

В результате грозы и ливней в Беларуси 17 июля пострадал 21 населенный пункт в Гродненской и Минской областях. Фото: МЧС / БЕЛТА

На Гродно 17 июля обрушился мощный ливень.

«С 17:20 до 20:30 выпало 50,1 мм при среднемесячной норме 78 мм. В Гродно были подтоплены шесть участков дорог», – уточнили в МЧС.

В областном центре из-за ливня обвалился грунт возле нового моста, который должен был торжественно открыть Александр Лукашенко.

Кроме того, в результате сильного дождя с 17:50 до 20:00 выпало 19 мм при среднемесячной норме 89 мм в Минске, в столице были подтоплены пять участков дорог в Советском (4) и Первомайском (1) районах.

«Произошла приостановка в движении 20 автобусных, 15 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Задержка составила от 17 минут до 3 часов 34 минут. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев», – добавили в МЧС.

Тем временем, по данным «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 532 населенных пунктов (из них 240 в Минской, 118 в Витебской, 9 в Гродненской, 40 в Могилевской, в 23 Гомельской и 12 в Брестской областях). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06:00 18 июля продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 31 населенного пункта.

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