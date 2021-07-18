Дождливо и тепло до +29°С: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 19 июля

Жара начнет ослабевать в течение недели Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дождливая и теплая погода ожидается в Беларуси в понедельник 19 июля. Воздух прогреется до +29°С, сообщили синоптики.

При этом жара на неделе с 19 по 25 июля начнет ослабевать. Так, в ближайшие сутки в Беларуси будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. По Гомельской и Могилевской областям осадки ожидаются на большей части территории.

Днем по юго-востоку Беларуси пройдут сильные дожди. Ночью и утром местами сгустится слабый туман.

Ветер будет северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки +15°С… +21°С, днем потеплеет до 23°С… +29°С.

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