США призвали белорусские власти освободить всех политзаключенных и начать диалог с оппозицией и граждански обществом. Фото: pixabay

Соединенные Штаты Америки призвали белорусские власти освободить всех политзаключенных. Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

– Мы призываем белорусские власти освободить более 550 политических заключенных и начать диалог с оппозицией и гражданским обществом. Мы поддерживаем народ Беларуси, – написал он на своей странице в Twitter, его цитирует БелаПАН.

Напомним, что массовые обыски у активистов в разных городах Беларуси начались 8 июля.

Так, 8 июля обыски прошли в редакции «Нашай Нівы», в офисе бухгалтерии издания и дома у четырех сотрудников «НН», которые впоследствии были задержаны.

Кроме того, 14 и 15 июля в Минске и других городах Беларуси прошли десятки обысков в офисах правозащитных и общественных организаций, политических партий и других структур, а также по месту жительства правозащитников и общественных активистов. По итогам этих обысков были задержаны 12 человек, большинство из них – правозащитники лишенного госрегистрации центра «Весна».

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