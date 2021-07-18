Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Минске
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Ребенок выпал из окна в Минске вечером 17 июля. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«По предварительной информации, вечером 17 июля пятилетняя девочка, самостоятельно взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и выпала с высоты второго этажа», – рассказали подробности в СК.
Там добавили, что в момент происшествия девочка была на втором этаже частного дома со своим семилетний братом.
Малышку доставили в больницу для обследования.
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