Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 июля 2021 года: 953 новых случая COVID-19 за сутки и десять смертей

За сутки в республике выявлены 953 новых случая COVID-19, выписаны из больниц 1 тыс. 177 пациентов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав Беларуси 18 июля опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, за сутки в республике выявлены 953 новых случая COVID-19, выписаны из больниц 1 тыс. 177 пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 434 тыс. 362 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 428 тыс. 202 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Кроме того, за сутки в Беларуси умерли десять человек с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории страны скончались 3 тыс. 326 пациентов с выявленным COVID-19.

Также за прошедшие сутки в Беларуси выполнили 18 тыс. 259 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 90 тыс. 605 тестов.

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