На каких пляжах запрещено или ограничено купание в Беларуси: санэпидслужба обновила список Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Специалисты госсаннадзора с 9 по 15 июля 2021 года обследовали 356 зон рекреации, изучили 970 проб воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 59 проб по микробиологическим и 1 проба по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

На основании полученных результатов ограничено купание для детей в нескольких зонах рекреации в Гомельской, Гродненской, Минской областях и Минске.

Это, в частности пляж «Каскад-1» на ул.П. Бровки (со стороны ул.Каменщикова) в Гомеле, место массового отдыха на реке Неман на базе отдыха «Привал» Гродненского района, а также такие зоны отдыха, как «Лесопарковая территория «Урочище Лососна» с пляжем» в Гродно, пруд в 356 м от автозаправочной станции №32 на ул.Багратиона и пруд в 235 м от автозаправочной станции №47 на пр.Независимости в Слониме, место отдыха на реке Случь в районе 11-го городка на ул.Социалистической Слуцка, на водохранилище «Рудня» в деревне Рудня Слуцкого района, на водохранилище Петровичское вблизи деревни Заречье в Смолевичском районе. В Минске это пляж №8 Заславского водохранилища.

Приостановлено купание детей и взрослых на городском пляже на реке Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Жлобине, на пляже на водоеме в деревне Александровка Жлобинского района, а также зоне отдыха на озере Свитязь Новогрудского района. При этом там можно заниматься водными видами спорта.

Кроме того, запрещено купание детей и взрослых, а также занятие водными видами спорта на нескольких объектах рекреации в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

Так, в список мест, где введен запрет на купание попали:

городской пруд в Калинковичах (Гомельская область);

зона отдыха на озере «Юбилейное» в Гродно (Гродненская область);

пляжная зона водоема в деревне Саковичи Солигорского района (Минская область);

пляжная зона водоема в агрогородке Гоцк Солигорского района (Минская область);

пляж Гребеневского водохранилища в Могилеве (Могилевская область);

городской пляж реки Днепр в Могилеве (Могилевская область);

пляж Печерского водохранилища в Могилеве (Могилевская область);

пляж на реке Днепр в деревне Полыковичи Могилевского района (Могилевская область);

пляж Вильчицкого водохранилища в деревне Вильчицы Могилевского района (Могилевская область);

пляж № 1 «Центральный» в Бобруйске (Могилевская область);

пляж № 2 в микрорайоне № 6 в Бобруйске (Могилевская область);

пляж ДУП «Санаторий им. Ленина» в Бобруйске (Могилевская область);

пляж санатория «Шинник» в Бобруйске (Могилевская область);

пляж на реке Бася по ул. Верхнеяловская в Чаусах (Могилевская область);

зона отдыха на реке Ольса по ул. Кривоноса в Кличеве (Могилевская область).

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