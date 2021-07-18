Смертельное ДТП в Осиповичах: один человек погиб, четыре – пострадали

Один человек погиб в результате серьезного ДТП 17 июля в Осиповичах. Фото: УВД Могилевского облисполкома

Один человек погиб в результате серьезного ДТП 17 июля в Осиповичах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

«17 июля около 14:42 в Осиповичах на 8-ом километре автодороги Осиповичи-Барановичи 37-летняя жительница районного центра, двигаясь на автомобиле Renault Laguna, на закруглении дороги влево зацепила правую по ходу движения обочину, в результате потеряла контроль над управлением, ее иномарка выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с Renault19. От удара Renault Laguna опрокинулся», – рассказали подробности в УВД.

Сообщается, что 71-летний водитель Renault19 от полученных травм умер в больнице. Кроме того, в результате аварии пострадала сама водитель Renault Laguna, а также ее пассажиры: десятилетняя девочка и два подростка 16-ти и 17-ти лет. Они все получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту этого происшествия Осиповичский РОСК возбудил уголовное дело.

Читайте также:

Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Минске

Следователи проводят проверку по данному факту (подробности).