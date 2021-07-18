В Гродно женщина картой мужа хотела оплатить услуги – мошенники списали 1350 рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Гродно женщина картой мужа хотела оплатить услуги, но мошенники списали с карты 1350 рублей. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале Следственного комитета.

- Во вторник, 13 июля, 35-летнему жителю Гродно позвонила его жена и рассказала, что хотела зайти в его интернет-банкинг для того, чтобы оплатить услуги, но не смогла этого сделать. Позже выяснилось, что списание денег произошло, - прокомментировали в СК.

В ведомстве добавили, что женщина сообщила следователю, что открыла браузер, ввела «интернет-банкинг» необходимого ей банка и прошла по первой ссылке, где для входа нужно было ввести логин и пароль.

- Ссылка не вызвала никаких подозрений, так как внешне сайт был идентичен сайту банка. После того, как данные были введены, на экране появилась информация об отсутствии доступа к серверу. Через некоторое время женщина обнаружила, что со счета было списано 1350 рублей, - рассказали в СК.

В ведомстве отметили, что мужчина сразу же обратился в милицию и сообщил о случившемся.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 212 УК – Хищение имущества путем модификации компьютерной информации, - подчеркнули в СК.

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