В Борисовском районе произошло лобовое столкновение легковушек – погиб двухлетний ребенок. Фото: УВД Минского облисполкома

В Борисовском районе «Опель» врезался в «Форд». В результате случившегося погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисколкома.

Авария произошла в субботу, 17 июля, около 23 часов. За рулем автомобиля «Опель» находился 39-летний водитель. Он ехал в направлении Минска и на 437-ом километре автодороги М1 Брест – Минск – граница РФ на ремонтируемом участке выехал на встречку и врезался в «Форд».

Водитель и женщина-пассажир автомобиля «Опель» были госпитализированы с травмами. Двухлетний ребенок умер в отделении реанимации.

Удалось установить, что ребенок находился в момент аварии в автомобильном кресле, но не был пристегнут.

По факту случившегося проводится проверка.

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