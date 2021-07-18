В Борисовском районе произошло лобовое столкновение легковушек – погиб двухлетний ребенок. Фото: УВД Минского облисполкома
В Борисовском районе «Опель» врезался в «Форд». В результате случившегося погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисколкома.
Авария произошла в субботу, 17 июля, около 23 часов. За рулем автомобиля «Опель» находился 39-летний водитель. Он ехал в направлении Минска и на 437-ом километре автодороги М1 Брест – Минск – граница РФ на ремонтируемом участке выехал на встречку и врезался в «Форд».
Водитель и женщина-пассажир автомобиля «Опель» были госпитализированы с травмами. Двухлетний ребенок умер в отделении реанимации.
Удалось установить, что ребенок находился в момент аварии в автомобильном кресле, но не был пристегнут.
По факту случившегося проводится проверка.
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