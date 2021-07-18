Политический обозреватель Валерий Карбалевич уехал из Беларуси. Фото: со страницы Валерия Карбалевича в Facebook

Политический обозреватель Валерий Карбалевич уехал из Беларуси. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Карбалевич уехал из страны в пятницу, 16 июля, но сообщил об этом только в воскресенье.

- Вечером пятницы, именно в тот день силовики пришли в минский офис «Радыё Свабода», я уехал из Беларуси, - написал 18 июля Карбалевич.

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