Политический обозреватель Валерий Карбалевич уехал из Беларуси. Фото: со страницы Валерия Карбалевича в Facebook
Политический обозреватель Валерий Карбалевич уехал из Беларуси. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Карбалевич уехал из страны в пятницу, 16 июля, но сообщил об этом только в воскресенье.
- Вечером пятницы, именно в тот день силовики пришли в минский офис «Радыё Свабода», я уехал из Беларуси, - написал 18 июля Карбалевич.
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