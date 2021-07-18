Доктор Мясников рассказал, можно ли прививаться от коронавируса тем, кто уже им переболел

Врач Мясников рассказал можно ли прививаться от коронавируса тем, кто уже им переболел Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Врач Александр Мясников рассказал, можно ли прививаться от коронавируса тем, кто им уже переболел. Об этом сообщает агентство РИА-Новости со ссылкой на телеграм-канал врача.

- Иммунитет переболевших ковидом хорошо защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали у них болезнь и значительно хуже новых штаммов, включая «Дельту». Иммунитет вакцинированных людей защищает от всех штаммов, за исключением «бета» - южноафриканский. А иммунитет тех, кто переболел COVID-19 и вакцинировался превышает иммунитет, что переболевших, но не вакцинированных, что просто вакцинированных. А также покрывает от всех известных сегодня штаммов, включая «Дельту», - написал Мясников.

Он также процитировал одного из своих коллег и отметил, что переболевшие ковидом имеют небольшие шансы тяжело заболеть повторно одним из новых вариантов COVID-19. По его мнению, если переболевшие вакцинируются, то станут «пуленепробиваемыми».

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