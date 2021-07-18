Главный редактор «Нашай нiвы» Мартинович не вышел на свободу после 10-ти суток ареста. Фото: jahor.marcinovich / Facebook

Главный редактор издания «Наша нiва» Егор Мартинович не вышел на свободу в воскресенье, 18 июля, после 10-ти суток ареста. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале издания.

- Егор Мартинович был задержан по статье 342 Уголовного кодекса. Ему не было предъявлено обвинение. В ИВС на Окрестина он находился в качестве подозреваемого. Стало известно, что Мартиновича задержали во второй раз на трое суток по новой статье. По какой именно, следователь отказался сообщить родственникам, - написано в сообщении издания.

Также в сообщении говорится о том, что на данный момент родственникам не сообщили, какое именно решение было принято в отношении руководителя отдела маркетинга и рекламы «Нашай нiвы» Андрея Скурко и главреда журнала «Наша гiсторыя» Андрея Дынько.

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