В реке Сож утонула 15-летняя девочка. Фото: Гомельское областное управление МЧС

В реке Сож утонула 15-летняя девочка. Информация об этом была опубликована на сайте Гомельского областного управления МЧС.

- В субботу, 17 июля, поступило сообщение об утонувшем ребенке в реке Сож в СТ Скиток-2 Гомельского районе. Девочке было 15 лет. На поиски утонувшего ребенка были задействованы сотрудники Гомельского ГОЧС и РОЧС, ОСВОД и ВСС ПАСО УМЧС. В районе 19.47 спасатели обнаружили тело девочки и извлекли его из воды, - прокомментировали в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Речицком районе в реке утонула 3-летняя девочка, ее оставили без присмотра.

Трагедия произошла в одной из деревень Речицкого района. (подробности)

Парень гулял по берегу озера в Барановичах и утонул.

Перед этим он выпивал в баре со случайным знакомым. (подробности)

Нигерийский нападающий «Витебска» Оденигбо утонул в озере.

20-летний футболист перешел в команду в этом году на правах аренды из NAF Rockets. (подробности)