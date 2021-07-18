В Израиле разработали препарат от COVID-19 на основе стволовых клеток Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Израиле разработали препарат от коронавирусной инфекции на основе стволовых клеток. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

Первая стадия испытаний нового препарата была успешно завершена в клинике Рамбам в израильской Хайфе.

Разработчики отмечают, что им понадобилось всего лишь три инъекции в течение суток, чтобы нормализовать уровень сатурации и значительно улучшить состояние больных. На данный момент, специалисты переходят ко второй стадии испытаний.

- У стволовых клеток есть свойство успокаивать иммунную систему. Можно сказать, что они работают как скорая помощь в организме. К примеру, если есть поврежденные ткани, то эти клетки смогут восстановить ткань. Они также могут восстанавливать поврежденные ткани с помощью успокоения иммунной системы. Именно этим свойством мы и пользуемся, когда стараемся вылечить цитокиновую бурю в организме при COVID-19, - рассказал главный исследователь Томер Бронштейн.

Новый препарат изготавливается в виде инъекции, которая вводится подкожно.

Данные компьютерной томографии, которую больным, принимавшим участие в эксперименте, проводили до, сразу после и через месяц после введения нового препарата, показали, что лекарство очень эффективно излечивает воспаление легких.

- Мы видим практически чистые легкие через месяц после лечения. Обычно это происходит не так быстро. Важно также отметить, что мы не заметили серьезных побочных эффектов при использовании нового препарата, - пояснил доктор Хамуд.

На данный момент ученые приступают ко второй фазе испытаний препарата, которая будет проводиться в Израиле с участием 60 тяжелобольных коронавирусом. Когда вторая стадия завершится, сразу же приступят к третьей, в которой примут участие около 300 больных из разных стран мира.

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