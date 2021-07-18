Беларусь закрывает посольство в Эквадоре, а также отделение посольства в Хабаровске. Фото: БЕЛТА

Беларусь закрывает посольство в Эквадоре, а также отделение посольства в Хабаровске. Данное решение было предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси №403 от 15 июля 2021 года. Документ был опубликован на Национальном правовом портале 17 июля, в субботу, сообщает БЕЛТА.

В документе также сообщается о том, что будет открыто отделение посольства Беларуси во Владивостоке.

Из постановления Совмина следует, что посольство в Эквадоре закроется до 1 октября 2021 года. Отделение в Хабаровске закроют и откроют во Владивостоке до 1 сентября 2021 года.

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