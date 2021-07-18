В Борисове 21-летняя девушка пошла устраиваться на завод – ее волосы намотало на станок. Фото: с сайта СК

В Борисове девушка пошла устраиваться на один из заводов города, а ее волосы намотало на станок. Подробности случившегося были опубликована на сайте Следственного комитета.

- Во вторник, 13 июля, в отделение реанимации УЗ «Борисовская ЦРБ» с травмами была доставлена 21-летняя девушка. Удалось установить, что утром она пришла на один из заводов города, чтобы трудоустроиться. Начальник производства и мастер участка провели девушку в производственный цех. Намотчица станка, показывая работу оборудования, отвернулась для того, чтобы сделать запись в журнале. Когда она повернулась, то увидела, что девушка лежит на полу, - прокомментировали в СК.

В ведомстве добавили, что часть волос девушки была намотана на станок. По данным на 17 июля, борисовчанка находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Проводится проверка.

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