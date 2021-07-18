В ночь на понедельник, 19 июля, в Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности

На вечер 18 июля и ночь 19 июля синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности на ночь понедельника, 19 июля. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

- С 20 часов воскресенья, 18 июля, до 02 часов понедельника, 19 июля, по юго-восточной части Беларуси ожидаются грозы, местами возможны сильные ливни. Неблагоприятные явления будут сохраняться в течение ночи, - написано в сообщении.

В Минске ночью будет от 16 до 18 градусов тепла. Ветер будет преобладать северо-западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Завтра днем воздух прогреется до 26 градусов. Осадков не ожидается.

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