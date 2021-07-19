В Беларуси появилось бесплатное мобильное приложение для онкопациентов. Фото: "Интерфакс-Запад"

В Беларуси появилось бесплатное мобильное приложение для онкопациентов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

Приложение называется «ПродолжайЖить™» работает как органайзер. Оно также помогает общаться с близкими, обращаться за всей необходимой помощью и поддержкой. В приложении можно запланировать назначенные консультации и визиты к врачам, а также внести схему приема лекарств – оно об этом напомнит. Посещение врачей мобильное приложение сделает в разы эффективней: можно сделать фото важных документов, результатов анализов, консультативных заключений и хранить все в одном месте.

В приложении есть раздел «Поддержка». Таким образом можно просить о помощи. К примеру, вам необходима помощь, чтобы поехать в соседний город для консультации с врачом или вам нужно забрать детей из школы. Каждому из вашего круга можно отправить запрос. Тот, кто сможет, примет его, а на телефон придет уведомление, что все в порядке и вам будет оказана помощь.

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