Заместитель госсекретаря Совбеза рассказал, планируют ли в Беларуси вводить режим чрезвычайного положения. Фото: БЕЛТА

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал, планируют ли в Беларуси вводить режим чрезвычайного положения.

- На данный момент, у нас нет никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП. Опять же, и в Конституции, и в законе о чрезвычайном положении прописано, что оно может вводиться в случаях каких-то стихийных бедствий, катастрофы или беспорядков. Причем в новой редакции закона о ЧП было уточнено понятие «беспорядков» и только при данных обстоятельствах в стране можно ставить вопрос о введении режима чрезвычайного положения. Таких обстоятельств в Беларуси сейчас нет и, конечно же, госорганами принимаются все меры для того, чтобы они не наступили, - сказал Рахманов.

Он отметил, что введение чрезвычайного, военного положения – это крайняя степень реакции на ту или иную ситуацию.

- Государством принимались и будут приниматься меры для того, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основание для введения чрезвычайного или же военного положения, - заявил Рахманов.

По его словам, в законодательстве перечислен широкий спектр ограничительных мер, но не весь он вводится в действие по объявлению ЧП.

- И именно отталкиваясь от реалий, по процедуре предусмотрено внесение указа президента об объявлении режима ЧП. В этом указе будут прописаны только те ограничительные меры, которые реально позволят справиться с этой негативной ситуацией и восстановить мир и порядок в обществе. Хотелось бы подчеркнуть, что чрезвычайное положение – это временная и крайняя мера", - подытожил Рахманов.

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