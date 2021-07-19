В Свислочском районе автомобиль наехал на 26-летнего мужчину, который лежал на дороге. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Свислочском районе автомобиль наехал на 26-летнего мужчину, который лежал на дороге. Информация об этом была опубликована в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- В субботу, 17 июля, автомобиль «БМВ», за рулем которого находился 28-летний водитель, двигался на 8-ом километре автодороги «Дашковичи – Новый Двор» со стороны деревни Хоневичи и наехал на лежащего на дороге 26-летнего мужчину. В какой он находился состоянии в момент наезда специалистам еще предстоит выяснить, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что в результате случившегося 26-летний мужчина получил многочисленные телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму.

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