В олимпийской деревне в Токио были выявлены первые случаи коронавируса у спортсменов. Фото: pixabay.com

В олимпийской деревне в Токио были выявлены первые случаи коронавируса у спортсменов. Сообщает, что как минимум у троих спортсменов тесты на COVID-19 показали положительный результат, передает РБК.

Имена спортсменов, заболевшим коронавирусом, не называются. Известно лишь то, что все они иностранцы и проживают в олимпийской деревне. Данные случаи заражения коронавирусной инфекцией стали первыми выявленными на территории олимпийской деревни в Токио.

Также говорится о том, что ковид был выявлен у члена МОК Ю Сын Мина. Помимо этого, еще один случай заражения коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в олимпийской деревне, но заболевший, судя по всему, не относился к какой-либо сборной.

Всего за последние сутки среди организаторов Олимпиады было зарегистрировано 15 случаев заражения.

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