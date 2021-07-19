Умер известный стоматолог, профессор Олег Чудаков Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Умер известный стоматолог, профессор Олег Чудаков. Ему было 80 лет. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Министерства здравоохранения.

- Министерство здравоохранения с прискорбием сообщает, что 15 июля, в четверг, ушел из жизни Олег Порфирьевич Чудаков, профессор кафедры хирургической стоматологии БГМУ, заслуженный деятель науки Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что стаж врачебной работы Чудакова начался в 1964 году.

- В его научном багаже более 500 работ, в числе которых одна монография и 29 патентов. Ему удалось подготовить 25 кандидатов медицинских наук и одного доктора медицинских наук, - написано в сообщении.

В Минздраве проинформировали, что прощание с Олегом Чудаковым состоится в понедельник, 19 июля, с 10 до 12 часов по адресу: улица Кульман, 33А.

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