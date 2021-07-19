В «Белгазпромбанке» официально подтвердили уход Надежды Ермаковой с поста председателя правления банка

«Белгазпромбанк» официально подтвердил уход Надежды Ермаковой с поста председателя правления банка. Фото: сайт Белгазпромбанка

«Белгазпромбанк» официально подтвердил уход Надежды Ермаковой с поста председателя правления банка. Информация об этом была опубликована на сайте банка.

- В соответствии с решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» Надежда Андреевна Ермакова была выведена из состава правления банка по причине истечения срока контракта, - говорится в сообщении.

С 19 июля исполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя Ирина Потапова.

- Правление ОАО «Белгазпромбанк» продолжит и далее реализацию основных стратегических задач, которые направлены на дальнейшее укрепления позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения Беларуси, - написано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Надежда Ермакова покидает пост главы Белгазпромбанка: «Одно могу сказать – российские акционеры сказали мне спасибо за работу».

Имя нового руководителя банка, который приступит к своим обязанностям в понедельник, 19 июля, уже известно. (подробности)

Кто такая Надежда Ермакова, которая стала первым постоянным главой Белгазпромбанка после Виктора Бабарико.

Информация об этом появилась на сайте банка утром 18 января. (подробности)